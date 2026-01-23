Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги Європи Брага мінімально здолала Ноттінгем Форест.

Ключові події матчу сталися одразу після перерви: на 53-й хвилині англійці отримали шанс вийти вперед, але Морґан Ґіббз-Вайт не реалізував пенальті – удар парирував воротар. А вже у наступній атаці все обернулося проти гостей: Єйтс зрізав м’яч у власні ворота, і цей автогол став єдиним м'ячем у поєдинку.

У кінцівці Ноттінгем Форест спробував врятуватися, однак відігратися не зміг, а в компенсований час ще й залишився в меншості. На 90+4 хвилині Андерсон отримав червону картку. Брага втримала мінімальну перевагу та довела матч до перемоги 1:0. Захисник гостей Олександр Зінченко не взяв участі у матчі. Згідно з чутками, українець завершує свій перехід до Аякса.

Брага набрала 16 очок і закріпився в топ-8 Ліги Європи. Ноттінгем Форест (11) майже втратив шанси на пряму путівку до 1/8 фіналу.

Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур

Брага – Ноттінгем Форест 1:0

Гол: Єйтс, 54 (автогол)

Брага: Ґорнічек, Ґомес, Лаґербільке, Ніакате (Карвалью, 46), Родріґес, Ґрілліч (Моутінью, 62), Ґорбі, Аррі-Мбі, Мартінес (Лело, 85), Альяґа (Віктор, 62), Орта (Доржелес, 75)

Ноттінгем Форест: Селс, Савона, Міленкович, Морату, Айна (Вільямс, 69), Баква (Домінґес, 76), Єйтс (Санґаре, 83), Луїз (Андерсон, 69), Макеті (Гадсон-Одої, 69), Ндой , Ґіббз-Вайт

Попередження: Ніакате (8), Мартінес (50), Тьяґу (55) — Уільямс (84), Ндой (90), Санґаре (90+5)

Вилучення: Андерсон, 90+4 (Ноттінгем)