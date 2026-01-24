Сергій Разумовський

Полісся здобуло першу перемогу у 2026 році. У контрольному матчі житомирська команда обіграла Деррі Сіті — срібного призера чемпіонату Ірландії — з рахунком 2:1.

У першому таймі підопічні Руслана Ротаня відкрили рахунок після стандарту. Після розіграшу кутового Сергій Чоботенко вдало зорієнтувався в штрафному майданчику та точним ударом відправив м’яч у сітку, зробивши 1:0 на користь українського клубу.

Після перерви «вовки» вийшли на поле повністю оновленим складом. На старті другого тайму перевагу подвоїв Борел Томандзото: він узяв ініціативу на себе та пробив з-за меж штрафного майданчика — 2:0.

У середині другої половини зустрічі Деррі Сіті скоротив відставання: Кларк зіграв на добиванні та встановив підсумковий рахунок матчу — 2:1.

Товариський матч

Полісся – Деррі Сіті 2:1

Голи: Чоботенко, 17, Томандзотто, 46 – Кларк, 65

Полісся (1 тайм): Кудрик, Крушинський Краснічі, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Таллес, Емерллаху, Іванов, Гуцуляк, Краснопір; 2 тайм: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Віале, Гришкевич, Томандзото, Андрієвський, Шепелєв, Брагару, Лєднєв, Гайдучик.