Сергій Стаднюк

Футбольний клуб Полісся продовжує підготовку до нового сезону на навчально-тренувальних зборах в Австрії. У межах зборів команда проведе низку контрольних матчів.

Перший спаринг заплановано на п’ятницю, 27 червня. Полісся зустрінеться з братиславським Слованом. Початок матчу – о 17:30 за київським часом. Гра пройде на стадіоні Hofmaninger-Stadion.

До вашої уваги пряма трансляція матчу Полісся – Слован Братислава.

Слован – титулований клуб зі Словаччини, який виступає у вищій лізі країни. Минулого сезону команда стала чемпіоном Словаччини та грала в груповому етапі Ліги чемпіонів. За команду також виступають два українці – Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич.

У доробку клубу 19 чемпіонств Словаччини, 17 національних Кубків, 5 Суперкубків, 8 чемпіонських титулів Чехословаччини, 5 Кубків Чехословаччини, а також перемога в Кубку володарів Кубків. Загальна вартість складу, за даними Transfermarkt, становить 33,74 млн євро.