Футбольний клуб Полісся провів другий спаринг на австрійських зборах, де зустрівся з місцевою командою Фортуна Бад Леонфельден, що виступає в північній лізі Верхньої Австрії. Матч завершився впевненою перемогою житомирян із рахунком 5:1. Відзначимо, що Полісся мало зіграти з румунською командою Чіксереда Меркуря Чук, однак суперник не зміг взяти участь у грі через масову захворюваність у складі.

Рахунок у грі було відкрито після комбінації за участі Гонсалвеша, який віддав гольову передачу на Андрієвського — той точним ударом зробив 1:0. Однак ще до перерви австрійці зуміли зрівняти рахунок, і команди пішли на відпочинок за нічийного результату 1:1.

У другому таймі Полісся повністю домінувало. Вже на старті тайму Крушинський виконав подачу, Мустафаєв асистував, а Йосефі точно пробив у сітку — 2:1. Згодом ізраїльський футболіст оформив дубль, забивши справжній шедевр — 3:1.

До 4:1 рахунок збільшив Микола Гайдучик, для якого це став перший гол у складі Полісся. Крапку в матчі поставив Сергій Корнійчук, який потужно пробив здалеку — 5:1.

Австрія. Контрольний матч

Полісся – Фортуна Бад Леонфельден 5:1

Голи: Андрієвський 9 Йосефі 49, 57, Гайдучик 74, Корнійчук 82 – Крунерт 24