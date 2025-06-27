Полісся в товариському поєдинку зіграло внічию з чемпіоном Словаччини
Руслан Ротань дебютував на чолі житомирського клубу
38 хвилин тому
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань, який розпочав нову главу своєї кар'єри після успішного сезону з Олександрією, провів дебютний матч на чолі «вовків» - суперником став чемпіон Словаччини Слован.
У першій половині зустрічі команда Ротаня гідно боролася із сильним опонентом, але пропустила образливий гол після подачі з кутового. Кухаревич зробив скидку на Стрелеця, який зблизька відправив м'яч у сітку.
Після перерви наставник «вовків» провів масштабну ротацію складу і Полісся активно пішло в атаку. Зусилля принесли результат під завісу матчу Борел Томандзото замкнув передачу з флангу, відновивши рівновагу на табло.
Фінальний свисток зафіксував нічийний результат – 1:1.
Товариський поєдинок
Полісся – Слован 1:1
Голи: Томандзото, 88 – Стрелец, 35