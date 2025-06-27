Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань, який розпочав нову главу своєї кар'єри після успішного сезону з Олександрією, провів дебютний матч на чолі «вовків» - суперником став чемпіон Словаччини Слован.

У першій половині зустрічі команда Ротаня гідно боролася із сильним опонентом, але пропустила образливий гол після подачі з кутового. Кухаревич зробив скидку на Стрелеця, який зблизька відправив м'яч у сітку.

Після перерви наставник «вовків» провів масштабну ротацію складу і Полісся активно пішло в атаку. Зусилля принесли результат під завісу матчу Борел Томандзото замкнув передачу з флангу, відновивши рівновагу на табло.

Фінальний свисток зафіксував нічийний результат – 1:1.

Товариський поєдинок

Полісся – Слован 1:1

Голи: Томандзото, 88 – Стрелец, 35