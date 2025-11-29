Сергій Разумовський

Завершився ігровий день суботи, 29 листопада, у 21-му турі української Другої ліги. Команди груп А та Б зіграли три матчі.

У групі А пройшли два поєдинки. Атлет у результативному матчі переграв Реал Фарму з рахунком 4:2. Уже на 5-й хвилині Пресич відкрив рахунок, а до середини першого тайму дубль Бабича забезпечив киянам комфортну перевагу 3:0. У другому таймі одесити скоротили відставання завдяки голам Золкіна та Славінського, однак на 89-й хвилині Мурашенко зняв усі питання щодо переможця.

В іншому матчі групи Полісся-2 у непростій грі мінімально обіграло Буковину-2 – єдиний гол на 23-й хвилині забив Панчишин. Ця перемога дозволила житомирянам очолити турнірну таблицю групи А з 39 очками. Проте Куликів (також 39 балів) має матч у запасі.

У групі Б зустрілися два аутсайдери – Діназ та Гірник-Спорт. Поєдинок завершився виїзною перемогою клубу з Горішніх Плавнів із рахунком 2:0. Після безгольового першого тайму на 56-й хвилині рахунок відкрив Покась, а пізніше Тимошенко зрізав м’яч у власні ворота, оформивши автогол і закріпивши успіх Гірника-Спорт, який здобув важливі три очки.

Друга ліга, 21-й тур

Група А

Атлет – Реал Фарма 4:2

Голи: Пресич, 5, Бабич, 15, 26, Мурашенко, 89 – Золкін, 58, Славінський, 77

Полісся-2 – Буковина-2 1:0

Гол: Панчишин, 23

Група Б

Діназ – Гірник-Спорт 0:2

Голи: Покась, 56, Тимошенко, 72 (автогол)