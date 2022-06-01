Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України

Вольова перемога наших сусідів

У першому матчі Ліги націй 2022/23 Польща перемогла Уельс в рідних стінах.

Перший тайм завершився без голів, а в другому гості вийшли вперед: відзначився Вільямс. Проте, в кінцівці матчу поляки не тільки зрівняли рахунок, але і вийшли вперед.

У цій групі також є Нідерланди і Бельгія, вони свій матч проведуть післязавтра, 3 -го червня.

Ліга націй, 1 -й тур

Польща - Уельс 2: 1

голи: Камінські, 72, Швідерскі, 85 - Вільямс, 52

Польща: Грабара, Берешіньскі, Глік, Беднарек, Пухач (Залевскі, 73), Крихов'як (Гросицький, 81), Кліх (Журковскі, 60), Зелінський, Гуральскі (Каміньскі, 60), Левандовскі, Букса (Швидерскі, 73).3).3).

Уельс: Уорд (Хеннессі, 46), Гантер, Міфем, Норрінгтон-Девіс, Сміт, Вільямс (Томас, 77), Моррелл, Левітт, Мур (Харріс, 46), Джеймс (Матондо, 46), Бернс (Вільямс, 62).

попередження: Моррелл (29), Берешіньскі (61), Норрінгтон-Девіс (75).

Нагадаємо, в разі проходу Шотландії, збірна України в боротьбі за вихід у фінальну частину ЧС-2022 зіграє проти Уельсу.