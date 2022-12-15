Помічник Манчіні в збірній Італії покинув команду. Він бореться з раком

Віаллі виграв Євро-2020

Один з тренерів збірної Італії Джанлука Віаллі покинув свій пост.

Найближчим часом він займеться своїм здоров'ям, повідомляє The Guardian. З 2017 року він бореться з раком підшлункової залози.

Йому належить пройти хіміотерапію і довге відновлення, і лікування.

Поки невідомо, хто замінить Віаллі на цій посаді. Він виграв з командою Євро-2020. А на ЧС-2022 збірна не вийшла.

В якості гравця Віаллі виступав за «Сампдорію», «Ювентус» і «Челсі».