Легенда збірної Італії: «Рішарлісон погано обробив м'яч, коли забивав ножицями на ЧС-2022, він жахливий»
Помічник Манчіні в збірній Італії покинув команду. Він бореться з раком
Віаллі виграв Євро-2020
09:10
Один з тренерів збірної Італії Джанлука Віаллі покинув свій пост.
Найближчим часом він займеться своїм здоров'ям, повідомляє The Guardian. З 2017 року він бореться з раком підшлункової залози.
Йому належить пройти хіміотерапію і довге відновлення, і лікування.
Поки невідомо, хто замінить Віаллі на цій посаді. Він виграв з командою Євро-2020. А на ЧС-2022 збірна не вийшла.
В якості гравця Віаллі виступав за «Сампдорію», «Ювентус» і «Челсі».
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