Сергій Разумовський

У 17-му турі української Прем'єр-ліги київське Динамо на своєму полі здолало Рух.

Із перших хвилин господарі заволоділи ініціативою та майже безроздільно контролювали м’яч, однак складне поле та щільна, самовіддана оборона гостей довгий час не дозволяли втілити перевагу в забитий м’яч. Кияни завдали близько двадцяти ударів по воротах, тоді як Рух майже не турбував захист суперника і рідко підходив до штрафного майданчика.

Найгостріший момент до перерви виник після дальнього пострілу Бражка – м’яч летів у саму дев’ятку, але голкіпер львів’ян здійснив ефектний сейв і врятував свою команду. Попри постійний тиск, Динамо змогло зламати опір суперника лише на 75-й хвилині, коли Пономаренко скористався нагодою та відправив м’яч у сітку.

Після забитого гола господарі мали шанс зняти всі питання щодо переможця: Буяльський опинився на ударній позиції, проте з близької відстані не влучив у ворота. У підсумку мінімальна перемога дозволила Динамо взяти три очки в матчі, де повна перевага за грою матеріалізувалася лише одним точним ударом.

Динамо набрало 29 очок і впритул наблизилося до третього Полісся. Проте у конкурента є матч у запасі. Рух (19) залишився 11-м.

УПЛ, 17-й тур

Динамо Київ – Рух Львів 1:0

Гол: Пономаренко, 75

Динамо: Нещерет, Коробов (Тимчик, 80), Біловар, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Піхальонок (Михайленко, 80), Шапаренко (Буяльський, 68), Редушко (Огундана, 88), Пономаренко (Герреро, 88), Волошин.

Рух: Герета, Роман, Товарницький, Слюсар, Кітела, Притула, Підгурський (Левицький, 87), Таллес, Ясінський (Тутті, 56; Денисов, 87), Невес (Себро, 87), Бойко.

Попередження: Вівчаренко 43, Піхальонок 66 – Бойко, 9, Кітела 40, Роман 43, Невес 63

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Динамо – Рух.