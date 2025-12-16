Сергій Разумовський

У 15-му турі італійської Серії А Рома здобула мінімальну домашню перемогу над Комо.

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі: римляни більше контролювали м’яч і намагалися зламати оборону гостей, тоді як команда Сеска Фабрегаса відповідала організованою грою в захисті та контратаками й іноді позиційними наступами. Попри очікування та чутки про можливе повернення до гри українського нападника Роми Артема Довбика, форвард не лише не з’явився на полі, а й узагалі не потрапив до заявки на матч, тож атака господарів обійшлася без нього.

Розв’язка настала після перерви. На 60-й хвилині Веслі скористався одним із небагатьох по-справжньому гострих моментів «вовків» і забив єдиний м’яч зустрічі, який став переможним. Комо в цьому матчі представив нову третю чорно-помаранчеву форму, однак дебют екіпірування виявився нефартовим – гостям не вдалося відігратися, і команда Сеска Фабрегаса поїхала з Рима без очок. Рома ж, грамотно зігравши по рахунку в кінцівці, утримала мінімальну перевагу та записала до свого активу чергову перемогу в чемпіонаті.

Рома набрала 30 очок у турнірній таблиці та закріпилася у зоні Ліги чемпіонів. Комо з 24 балами і двома поразками поспіль відстає від групи лідерів.

Серія А, 15-й тур

Рома – Комо 1:0

Гол: Bеслі, 60

Рома: Свілар, Манчіні, Ермосо, Ндіка, Ренш, Крістанте, М. Коне, Веслі, Суле (Бейлі 82), Лоренцо Пеллегріні (Ель-Шаараві 73), Е. Фергюсон

Комо: Бютез, Смольчич (ван дер Бремпт 79), Рамон, Кемпф, Валле, Да Кунья, Какере (Родрігес 65), Аддаї (Пош 65), Батуріна (Кюн 79), Діао (Дувікас 37), Пас

Попередження: Манчіні, 58, Ель-Шаараві, 88, Веслі, 89 – Аддаї, 55, Пас, 59, Рамон, 90+7