Сергій Разумовський

У матчі за Суперкубок Італії Наполі в Ер-Ріяді впевнено переграв Болонью.

Головним героєм зустрічі став Нерес. Перший м’яч він забив на 39-й хвилині, відкривши рахунок і забезпечивши неаполітанцям мінімальну перевагу до перерви.

Після відпочинку Наполі не збавив обертів і швидко закріпив успіх: Нерес оформив дубль, скористався жахливою помилкою в обороні суперника. Тим самим фактично зняв питання щодо переможця. Примітно, що взимку 2022 року Нерес перейшов до Шахтаря, однак так і не зіграв за донецький клуб жодного матчу через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Наполі виграв матч і став володарем першого трофею в сезоні.

Суперкубок Італії

Наполі – Болонья 2:0

Голи: Нерес, 39, 57

Наполі: Мілінкович-Савич, Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Буонджорно 84), Політано, Лоботка, МакТоміней, Спінаццола (Гутьєррес 68), Нерес (Мадзоккі 78), Елмас (Ланг 68), Хойлунд

Болонья: Равалья, Холм, Хеггем, Лукумі, Міранда, Л. Фергюсон (Даллінга 69), Побега, Орсоліні (Домінгес 80), Одгар (Моро 46), Камбіагі (Роу 69), Кастро (Іммобіле 79)

Попередження: Політано, 79 – Хеггем, 44, Камб’ягі, 50, Гольм, 77