Порту готовий подати до суду на Барселону у разі підписання 16-річного Кардозу Варели, який нині виступає за молодіжну команду загребського Динамо. Про це повідомляє Diario Sport.

Президент клубу Андре Віллаш-Боаш вже направив офіційні листи до каталонського клубу та Іспанської футбольної федерації з вимогою підтвердити, чи має Барса намір оформити трансфер молодого португальця.

У Порту переконані, що гравця фактично викрали з країни, щоб перевезти в хорватське Динамо як проміжний етап перед переходом у клуб топ-рівня. Варела, як стверджується, одного дня просто зник з тренувань академії, і згодом з’ясувалося, що його агенти відвезли його в Хорватію, де він почав грати за клуб четвертого дивізіону, що розглядається як трамплін для майбутнього трансферу.

Порту подав скаргу до ФІФА — за порушення контракту та незаконне вивезення неповнолітнього гравця. УЄФА поки що не втручається в ситуацію, дозволяючи футболісту виступати за молодіжні команди Динамо.

Наразі агент Варели, який також представляє інтереси Дані Ольмо, запропонував Барселоні трансфер гравця за п’ять мільйонів євро. За умовами потенційної угоди, футболіст ще рік залишиться в Хорватії для подальшого розвитку. Саме переговори, що відбулися минулого четверга у Барселоні за участі спортивного директора клубу Деку, викликали різку реакцію Порту.

Португальський клуб повідомив Барселону, що готовий відстоювати свої інтереси в юридичній площині та розірвати всі інституційні зв’язки у разі підписання Варели.

Порту стартує на клубному чемпіонаті світу матчем з Палмейрасом у ніч з 15 на 16 червня.