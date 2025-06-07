Постекоглу після звільнення з Тоттенгема зробив заяву

Екснаставник Тоттенгема Ендж Постекоглу опублікував заяву після того, як стало відомо, що його звільнили з посади менеджера «шпор».

Коли я думаю про свій час на посаді менеджера «Тоттенхем Хотспур», я відчуваю гордість.Можливість очолити один з історичних футбольних клубів Англії та повернути йому славу, на яку він заслуговує, залишиться зі мною на все життя. Ділитися цим досвідом з усіма, хто по-справжньому любить цей клуб, і бачити, як він вплинув на них, - це те, що я ніколи не забуду.

Та ніч у Більбао стала кульмінацією двох років наполегливої праці, відданості та непохитної віри в мрію. Було багато викликів, які потрібно було подолати, і багато галасу, який здіймався, коли ми намагалися зробити те, що багато хто вважав неможливим.

Ми також заклали фундамент, який означає, що цьому клубу не доведеться чекати ще 17 років на наступний успіх. Я безмежно вірю в цю групу гравців і знаю, що в них є набагато більше потенціалу та можливостей для зростання.

Я щиро хочу подякувати тим, хто є життєдайною силою клубу, вболівальникам. Я знаю, що були важкі часи, але я завжди відчував, що вони бажають мені успіху, і це давало мені всю необхідну мотивацію, щоб рухатися далі. Важливо відзначити працьовитих людей в «Шпорах», які щодня мене підбадьорювали.

І, нарешті, я хочу подякувати тим, хто був зі мною щодня протягом останніх двох років. Фантастичній групі молодих хлопців, які стали легендами цього футбольного клубу, і блискучим тренерам, які ніколи не сумнівалися, що ми можемо зробити щось особливе. Ми назавжди пов'язані. Audere est Facere (Наважитись - означає зробити - переклад з лат.), - написав Постекоглу в соцмережах.