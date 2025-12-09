Сергій Разумовський

У 15-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Вулвергемптон.

Головним героєм поєдинку став Бруну Фернандеш. Португалець відкрив рахунок на 25-й хвилині, а наприкінці першого тайму господарям вдалося повернути інтригу – Бельгард на 45+2-й хвилині зрівняв рахунок, скориставшись послабленням уваги оборони гостей.

Після перерви Юнайтед повністю перехопив ініціативу. Уже на 51-й хвилині Мбемо знову вивів манкуніанців уперед, а на 62-й хвилині Маунт ще більше закріпив перевагу гостей, отримавши передачу від Фернандеша. Крапку в матчі португалець поставив на 82-й хвилині, реалізувавши пенальті й оформивши дубль. Загалом Бруну не лише забив двічі, а й відзначився двома гольовими передачами, фактично створивши всі ключові моменти своєї команди й заслужено ставши головною зіркою поєдинку.

Манчестер Юнайтед набрав 25 очок і наздогнав п’ятий Челсі у боротьбі за єврокубки.

АПЛ, 15-й тур

Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед 1:4

Голи: Бельгард, 45+2 – Бруну Фернандеш, 25, 82 (пен.), Мбемо. 51, Маунт, 62

Вулвергемптон: Джонстон, Москера, Агбаду, Тоті (Буено, 70), Хувер, Бельгард (Лопес, 54), Андре, Крейчі, Вольфе, Ларсен (Арокодаре, 69), Аріас (Мане, 70)

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Мазраві (Мартінес, 69), Хевен (Йоро, 69), Шоу, Діалло, Каземіро, Фернандеш, Далот (Доргу, 84), Мбемо, Кунья, Маунт (Зіркзе, 84)

Попередження: Ларсен (44), Крейчі (46) — Мбемо (38)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед.