Маліновський потрапив до сфери інтересів «Мілана»
Потягне навіть Суркіс. «Аталанта» готова продати Маліновського за смішну суму
Бергамаски влітку заломили ціну за українця вдесятеро вище і прогоріли
Руслан Маліновський / Фото - Getty Images
Півзахисник «Аталанти» Руслан Маліновський незабаром може покинути клуб. Про це повідомляє Foot-sur.fr.
За інформацією джерела, бергамаски продовжують розглядати можливості продати українця. Керівництво готове відпустити гравця за 4 мільйони євро.
«Аталанті» довелося кардинально знизити ціну через те, що контракт хавбека діє до 2024 року. Головним претендентом на нього називається «Марсель».
Нагадаємо, влітку італійський клуб запитував за Маліновського вдесятеро більше – 40 мільйонів євро.
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