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Потягне навіть Суркіс. «Аталанта» готова продати Маліновського за смішну суму

Бергамаски влітку заломили ціну за українця вдесятеро вище і прогоріли
Футбол Серія А
08:13
Потягне навіть Суркіс. «Аталанта» готова продати Маліновського за смішну суму
Руслан Маліновський / Фото - Getty Images

Півзахисник «Аталанти» Руслан Маліновський незабаром може покинути клуб. Про це повідомляє Foot-sur.fr.

За інформацією джерела, бергамаски продовжують розглядати можливості продати українця. Керівництво готове відпустити гравця за 4 мільйони євро.

«Аталанті» довелося кардинально знизити ціну через те, що контракт хавбека діє до 2024 року. Головним претендентом на нього називається «Марсель».

Нагадаємо, влітку італійський клуб запитував за Маліновського вдесятеро більше – 40 мільйонів євро.

Сергій Стаднюк
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Руслан Малиновський Аталанта

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