Нападник Аль-Хіляля Дарвін Нуньєс продовжить кар’єру в Саудівській Аравії. Попри чутки про можливий перехід до турецького Фенербахче, уругвайський футболіст не змінить клубну прописку.

Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, сторони навіть не наблизилися до досягнення домовленостей щодо трансферу, тож варіант із переїздом до Туреччини було знято з порядку денного.

Дарвін Нуньєс приєднався до Аль-Хіляля в серпні минулого року, перейшовши з Ліверпуля за 53 мільйони євро. Контракт 26-річного форварда з клубом з Ер-Ріяда чинний до літа 2028 року.

За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість нападника наразі становить 35 мільйонів євро. У поточному сезоні ексфорвард Бенфіки провів 22 матчі, у яких забив сім м’ячів і віддав п’ять результативних передач.