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Повернення на вершину. Еріксен погодив контракт з МЮ

Рік тому зоряний півзахисник пережив серцевий напад і не грав півроку
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
16:23
Повернення на вершину. Еріксен погодив контракт з МЮ
Крістіан Еріксен / Фото - Фабріціо Романо

Півзахисник «Брентфорд» Крістіан Еріксен погодив контракт з «Манчестер Юнайтед». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між клубом і гравцем існує усна домовленість про угоду. Ключовим у рішенні футболіста стала розмова з новим головним тренером Еріком тен Гаґом.

Для данця вже призначено медичне обстеження. У разі його успішного проходження буде підписано контракт до червня 2025 року.

Нагадаємо, Еріксен переніс зупинку серця в матчі Євро-2020 проти Фінляндії (0:1). Це залишило його без футболу на півроку.

Сергій Стаднюк
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Теги

Крістіан Еріксен Манчестер Юнайтед Брентфорд

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