Сергій Разумовський

Інтернасьонал офіційно повідомив про продовження контракту з капітаном команди Аланом Патріком. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба клубу.

Нова угода з 34-річним бразильцем діятиме до грудня 2027 року. Упродовж 2025-го Алан Патрік демонстрував високу результативність: у 51 матчі за Інтернасьйонал він забив 21 м’яч і віддав 13 гольових передач.

У своїй кар’єрі півзахисник також виступав за Шахтар. Також на батьківщині грав за Фламенго, Палмейрас та Сантос.

