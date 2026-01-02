Повернення не буде! Ексхавбек Шахтаря продовжив контракт із бразильським клубом
Капітан Інтернасьонала залишиться у команді
31 хвилину тому
Алан Патрік. Фото: ФК Шахтар
Інтернасьонал офіційно повідомив про продовження контракту з капітаном команди Аланом Патріком. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба клубу.
Нова угода з 34-річним бразильцем діятиме до грудня 2027 року. Упродовж 2025-го Алан Патрік демонстрував високу результативність: у 51 матчі за Інтернасьйонал він забив 21 м’яч і віддав 13 гольових передач.
У своїй кар’єрі півзахисник також виступав за Шахтар. Також на батьківщині грав за Фламенго, Палмейрас та Сантос.