Конте ще на сезон затримається в «Тоттенхемі»
Повернувся до Конте. Перішич підписав контракт з «Тоттенгемом»
Угода з віце-чемпіоном світу розраховане до 2024 року
Іван Перішич / Фото - Тоттенгем Хотспур
Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішич підписав контракт з «Тоттенгемом». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Раніше 33-річний гравець захищав кольори «Інтера». До Лондона він перебрався на правах вільного агента. Угода розрахована до 2024 року.
Усього за італійський клуб Перішич провів 254 матчі з 2015 року. В них йому вдалося відзначитися 55 голами і 49 результативними передачами.
В «Інтері» хорват грав під керівництвом нинішнього тренера «Тоттенгема» Антоніо Конте. Раніше повідомлялося, що італійський фахівець продовжить роботу в клубі мінімум на рік.
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