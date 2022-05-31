Повернувся до Конте. Перішич підписав контракт з «Тоттенгемом»

Угода з віце-чемпіоном світу розраховане до 2024 року

Іван Перішич / Фото - Тоттенгем Хотспур

Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішич підписав контракт з «Тоттенгемом». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше 33-річний гравець захищав кольори «Інтера». До Лондона він перебрався на правах вільного агента. Угода розрахована до 2024 року.

Усього за італійський клуб Перішич провів 254 матчі з 2015 року. В них йому вдалося відзначитися 55 голами і 49 результативними передачами.

В «Інтері» хорват грав під керівництвом нинішнього тренера «Тоттенгема» Антоніо Конте. Раніше повідомлялося, що італійський фахівець продовжить роботу в клубі мінімум на рік.