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Повертають бразильський вектор? «Шахтар» готовий заплатити за вінгера «Палмейраса» 4 мільйони євро
«Гірники» хочуть підсилити лінію атаки
02 грудня 13:15
Донецький «Шахтар» близький до придбання вінгера «Палмейраса» Кевіна, повідомляє бразильський журналіст Андре Ернан в своєму Twitter.
За його інформацією, «Шахтар» запропонував за 19-річного бразильця 4 мільйони євро.
Кевін грає за молодіжну команду «Палмейрас», у нього лише 2 матчі на дорослому рівні. Його контракт з клубом розрахований до 2026 року. Кевін може зіграти на двох флангах атаки.
Раніше ветеран і лідер «Шахтаря» заявив, що готується до пенсії.
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