Повертають бразильський вектор? «Шахтар» готовий заплатити за вінгера «Палмейраса» 4 мільйони євро

«Гірники» хочуть підсилити лінію атаки

Донецький «Шахтар» близький до придбання вінгера «Палмейраса» Кевіна, повідомляє бразильський журналіст Андре Ернан в своєму Twitter.

За його інформацією, «Шахтар» запропонував за 19-річного бразильця 4 мільйони євро.

Кевін грає за молодіжну команду «Палмейрас», у нього лише 2 матчі на дорослому рівні. Його контракт з клубом розрахований до 2026 року. Кевін може зіграти на двох флангах атаки.

Раніше ветеран і лідер «Шахтаря» заявив, що готується до пенсії.