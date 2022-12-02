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Повертають бразильський вектор? «Шахтар» готовий заплатити за вінгера «Палмейраса» 4 мільйони євро

«Гірники» хочуть підсилити лінію атаки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 грудня 13:15
Повертають бразильський вектор? «Шахтар» готовий заплатити за вінгера «Палмейраса» 4 мільйони євро

Донецький «Шахтар» близький до придбання вінгера «Палмейраса» Кевіна, повідомляє бразильський журналіст Андре Ернан в своєму Twitter.

За його інформацією, «Шахтар» запропонував за 19-річного бразильця 4 мільйони євро.

Кевін грає за молодіжну команду «Палмейрас», у нього лише 2 матчі на дорослому рівні. Його контракт з клубом розрахований до 2026 року. Кевін може зіграти на двох флангах атаки.

Раніше ветеран і лідер «Шахтаря» заявив, що готується до пенсії.

Петро Приходько
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Теги

Шахтар Донецьк Палмейрас

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