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Поворознюк – про власника одного з клубів УПЛ: «Він не миша, він щур, бл*дь»

Власник Інгульца знову «пісочіть» Козловського
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 січня 14:30
Поворознюк – про власника одного з клубів УПЛ: «Він не миша, він щур, бл*дь»

Президент Інгульца Олександр Поворознюк вкотре розкритикував власника Руха Григорія Козловського.

Я все не можу заспокоїтися через жовтоводську тютюнову фабрику. Ось знайшли, що начебто там не платили податки. Ну красені, просто красені. Кажу: « Молодці, знайшли ». Якщо не платила податки, то що потрібно зробити? Усунути або змусити заплатити. 2 варіанти, правильно? Якщо вони ліквідують ... Ось поліція знайшла поле конопель, що з нею роблять? Скосили і утилізували.

А що роблять? Знайшли фабрику, що не платила податки, і акуратно розбирають для того, щоб перевезти і поставити в іншому місці. Тобто Вася не вийшов особою – відвезли до Гріші. І все буде добре. Тільки ім'я змінилося, а сигаретна фабрика як працювала, так і працює.

Я вам зараз далі скажу. Я на цю тему зроблю іншу прес-конференцію, тому що я по цифрам в повному обсязі готовий. Скажу одне, Гріша Козловський з такою ж фабрикою ... До речі, вони разом колись працювали, Жовті Води і Львів. Разом працювали, разом спілкувалися, разом дружили, разом від поліції відбивалися. А потім ... Це Гріша, він дружить до тих пір, поки йому вигідно. А потім знаходить всі ці моменти, так він з компаньйонами розлучається.

І тут ситуація – за 2021 рік Гриша з тієї фабрики не доплатив 16 мільярдів гривень, а заплатив 3 мільярди 400 гривень. А за 2022 він не заплатив близько 20 мільярдів. Вдумайтеся в цифри. Щоб підвищити пенсію на всю країну, потрібно було 3-4 мільярди. А тут не доплачують до бюджету 36 мільярдів за два роки. І він працює.

А я чого це говорю, а інше, таке як прізвища, не називаю – тому що хочу, щоб президент мене почув. Я впевнений, що він цього не знає. Йому кажуть зовсім інше, а я думаю, що він розбереться і зробить висновок.

Я коли дізнався цифри, то давав інтерв'ю, що Гріша – миша. Знаєте, я помилився – він не миша, він цілий щур, бл*дь, щоб так красти у народу

Раніше Поворознюк запропонував розігнати 450 депутатів в ВРУ.

Джерело: Petrove TV Петро Приходько
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Олександр Поворознюк

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