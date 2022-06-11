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Повторення фіналу Євро. Англія і Італія переможця не виявили

«Скуадра Адзурра» зберігає лідерство в групі Ліги націй
Футбол Ліга націй UEFA
23:36
Повторення фіналу Євро. Англія і Італія переможця не виявили
Фото - FIGC

В третьому турі Ліги націй збірна Італії на виїзді зіграла внічию з Англією.

Матч пройшов у впертій боротьбі. Команда «трьох левів» на правах господарів володіли невеликою перевагою.

Найгостріший момент був у Ді Лоренцо в середині другого тайму. Але Ремсдейл врятував свою команду.

Після трьох турів Італія зберігає лідерство в групі 3 дивізіону A. Англія відстає на три очки і залишається останньою.

Ліга націй. Група A3, третій тур

Англія - Італія 0:0

Англія: Ремсдейл, Джеймс, Магуайр, Томорі (Гехі, 88), Тріппьер, Уорд-Проуз, Гриліш, Райс (Філліпс, 65), Маунт (Боуен, 65), Стерлінг (Сака, 79), Абрахам (Кейн, 65).

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Ачербі, Гатті, Димарко (Флоренці, 87), Локателлі (Ньонто, 64), Фраттезі, Тоналі, Пессіна (Крістанте, 88), Пеллегріні (Еспозіто, 64), Скамакка (Распадорі, 7777.

Попередження: Гриліш, Уорд-Проуз - Локателлі, Гатті, Тоналі
Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Італії (футбол) збірна Англії (футбол)

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