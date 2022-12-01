Найнесподіваніший прохід у плей-офф. Огляд матчу Австралія – Данія
«Працювали 4,5 роки». Тренер Австралії – про сенсаційну перемогу над Данією
Команда здолала півфіналіста останнього Євро
01 грудня 09:27
Грем Арнолд / Фото - Getty Images
Головний тренер збірної Австралії Грем Арнолд висловився з приводу перемоги в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Данії (1:0). Слова фахівця передає Sky Sports.
Я пишаюся старанням хлопців. З огляду на короткий термін підготовки до турніру їхні зусилля були неймовірними. До цього результату нас привела віра у себе, а також важка робота.
Футболісти мають відмінну психологію. Ми працювали над вірою, енергією та концентрацією протягом 4,5 років. Я бачив по їхніх очах, що вони були готові до гри.
Найнесподіваніший прохід у плей-офф. Огляд матчу Австралія – Данія
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