Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Прес-аташе «Таврії»: «У російській окупації жили так, ніби повернулися мінімум на 20 років назад»
Сєрова була в Каховці, коли русня прийшла туди
30 жовтня 14:32
Прес-аташе «Таврії» Олександра Сєрова розповіла про життя в окупованій Каховці.
«Було дуже складно і страшно. Проблеми з усім: від зв'язку і інтернету до продуктів харчування. Більшість жителів Херсонщини запаслися продуктами, але мій чоловік далекий від побуту, він про це навіть не думав.
Коли я приїхала, останній день працював АТБ, але там майже нічого не залишилося. Складно було вирішити що-небудь з адекватним раціоном для дитини, магазини заповнилися російськими товарами, зв'язку не стало.
Ми почали жити так, ніби повернулися назад мінімум на 20 років. Ідеш з дому – пишеш записку «я пішла у справах туди, повернуся в певний час». Вперше я виходила з дому без телефону, тому що він не мав ніякого сенсу. Їх одноразову симкарту я так і не купила».
Раніше стало відомо, що «Таврію» рашисти можуть насильно засунути в чемпіонат росії.
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