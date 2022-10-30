Прес-аташе «Таврії»: «У російській окупації жили так, ніби повернулися мінімум на 20 років назад»

Прес-аташе «Таврії» Олександра Сєрова розповіла про життя в окупованій Каховці.

Коли я приїхала, останній день працював АТБ, але там майже нічого не залишилося. Складно було вирішити що-небудь з адекватним раціоном для дитини, магазини заповнилися російськими товарами, зв'язку не стало.

Ми почали жити так, ніби повернулися назад мінімум на 20 років. Ідеш з дому – пишеш записку «я пішла у справах туди, повернуся в певний час». Вперше я виходила з дому без телефону, тому що він не мав ніякого сенсу. Їх одноразову симкарту я так і не купила».