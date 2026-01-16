Президент саудівського Аль-Іттіхада Анмар Аль Хаїлі публічно заявив, що готовий підписати Ліонеля Мессі на абсолютно будь-яких умовах, повідомляє The Touchline. За його словами, контракт міг би бути хоч довічним, а суму аргентинець мав би право вписати сам. І це попри те, що восени Мессі продовжив угоду з Інтер Маямі до 2028 року.

Аль Хаїлі також нагадав, що влітку 2023 року, після відходу Мессі з ПСЖ, він уже робив пропозицію на суму 1,4 мільярда євро. Тоді Лео відмовився, пояснивши рішення сімейними причинами, хоча йому вдалося переконати близьких.

Анмар Аль Хаїлі переконаний, що достатня сума здатна привести будь-якого футболіста. Проте Мессі вже не той, кого можна купити, навіть якщо ціна виглядає як ВВП невеликої країни. Попри рекордні пропозиції, аргентинець обрав Інтер Маямі, довівши, що гроші не завжди вирішують усе у футболі.

Також, Мессі поділився планами на життя після завершення кар'єри.