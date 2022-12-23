Президент «Дніпра-1»: «Мене дуже тішили перемоги над «Динамо», «Шахтарем» і «Зорею»

Президент «Дніпра-1» Юрій Береза оцінив прес-службі клубу першу половину сезону для команди.

Звичайно, дуже тішили перемоги. І над «Динамо», і над «Шахтарем», який до цього жодного разу не перемагали, і над «Зорею», яким віддали боржок. Є речі для мене як для президента клубу, що просто – ах!

Команда подобається тим, що знаходить відповіді на дії будь-якого суперника в чемпіонаті. І якщо так само тренерський штаб буде знаходити протидію суперникам в Лізі Конференцій, то прийде успіх. Головна наша проблема, на мою думку, відсутність міжнародного досвіду. Ми його тільки набуваємо. Але команда бореться до кінця, і цим подобається. Пам'ятайте, що з часів другої ліги в роздягальні я завжди закликав грати до останньої секунди. Це буде – і результат прийде. Він і прийшов, до речі».