Президент «Днпра-1»: «Мабуть, ми склалися як клуб. Не чекав таких результатів»

Команда лідирує в УПЛ

Президент « Дніпра-1 » Юрій Береза зізнався прес-службі клубу, Що не очікував таких результатів від команди, як в цьому сезоні.

«Чесно скажу, очікував гіршого, але те, що є – неймовірний крок вперед. Клуб показав, що одна людина або навіть тренерський штаб не може зробити все наодинці. Мабуть, ми склалися як клуб, так і 1-е місце – результат того, що існує діюча структура спортивного клубу «Дніпро-1». У клуб будуть приходити ті чи інші особистості, гратимуть, тренувати ... Давайте, в приклад, згадаємо того ж Супрягу, наскільки він був перспективним. Його відхід з клубу був занадто раннім. Якби він пограв тут ще рік-два, думаю, доля склалася б по-іншому. Це енергетика, це Дніпро: місто, річка, люди, ми з вами».

Раніше президент зізнався, що був дуже задоволений перемогам над грандами в першому колі.

«Дніпро-1» лідирує в УПЛ.