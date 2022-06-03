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Президент ФА Уельсу: «Ми бажаємо Україні успіху, але віримо, що прийшов наш час вийти на чемпіонат світу»

Ніл Муні наголосив на підтримці суперника з боку всього футбольного світу
Футбол Збірна України
21:47
Президент ФА Уельсу: «Ми бажаємо Україні успіху, але віримо, що прийшов наш час вийти на чемпіонат світу»
Ніл Муні / Фото - wales247.co.uk
Президент Футбольної асоціації Уельсу Ніл Муні з упевненістю заявив, що в фіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 футбольна громадськість буде в основному підтримувати українську збірну.

Цитує функціонера ВВС.

«Ми переживаємо через те, що відбувається в Україні. Українці проходять неймовірне випробування, і ми розуміємо, що в світі хочуть бачити Україну на вершині. Як це було з Євробаченням. І ми теж бажаємо Україні успіху, але віримо, що прийшов наш час вийти на чемпіонат світу».


«Все вирішиться на футбольному полі, і ми віримо, що у нас достатньо сил для виконання свого завдання».


Нагадаємо, 5 червня в Кардіффі відбудеться фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна.

Відзначимо, що Уельс не брав участі в ЧС з 1958 року.

А тим часом команда Олександра Петракова вже прибула в Кардіфф.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна Уельсу (футбол)

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