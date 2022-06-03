Екс-гравець збірної України – про матч з Вельсом: «Друга гра протягом короткого проміжку часу може зіграти злий жарт»
Президент ФА Уельсу: «Ми бажаємо Україні успіху, але віримо, що прийшов наш час вийти на чемпіонат світу»
Ніл Муні наголосив на підтримці суперника з боку всього футбольного світу
21:47
Ніл Муні / Фото - wales247.co.ukПрезидент Футбольної асоціації Уельсу Ніл Муні з упевненістю заявив, що в фіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 футбольна громадськість буде в основному підтримувати українську збірну.
Цитує функціонера ВВС.
«Ми переживаємо через те, що відбувається в Україні. Українці проходять неймовірне випробування, і ми розуміємо, що в світі хочуть бачити Україну на вершині. Як це було з Євробаченням. І ми теж бажаємо Україні успіху, але віримо, що прийшов наш час вийти на чемпіонат світу».
«Все вирішиться на футбольному полі, і ми віримо, що у нас достатньо сил для виконання свого завдання».
Нагадаємо, 5 червня в Кардіффі відбудеться фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна.
Відзначимо, що Уельс не брав участі в ЧС з 1958 року.
А тим часом команда Олександра Петракова вже прибула в Кардіфф.
Коментарі 0