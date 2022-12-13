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Президент Федерації футболу Саудівської Аравії: «Хотіли б запросити Роналду»
За чутками, Аль-Наср готує пропозицію для Кріштіану
Президент Федерації футболу Саудівської Аравії Ясір Аль-Мішаль висловився про можливий перехід Кріштіану Роналду місцевий клуб Аль-Наср. Його цитує Marca.
– Чи збирається Аль-Наср підписати Кріштіану? Так чи ні?
– Ви чули новини. Я буду чесним. Як федерація, ми не можемо втручатися у відносини між саудівським клубом і гравцем. Але, так, ми б хотіли, щоб цей гравець був в нашій лізі. Ми хочемо дивувати, запрошуючи більше топів з будь-якої точки світу. Як федерація, ми були б більш ніж щасливі. Так що так, ми хотіли б запросити його.
Раніше була інформація, що Роналду погодився перейти в клуб з Саудівської Аравії.
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