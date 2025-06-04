Президент Кудрівки розповів, де команда планує грати свої домашні матчі в УПЛ

Команда з Чернігівщини дебютуватиме в елітному дивізіоні

1 день тому

Кудрівка
Фото: ФК Кудрівка
Павло Василенко

Павло Василенко

Президент ФК Кудрівка Роман Солодаренко в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, де команда планує грати свої домашні матчі в УПЛ.

«Поки, невідомо, але цим питанням ми вже почали активно займатися. Трохи почекайте і незабаром ми повідомимо, в якому місті й на якій арені гратимемо в УПЛ номінально домашні ігри першого кола. Варіантів є кілька, але не Буча.

Ви все правильно сказали: тамтешній стадіон під вимоги УПЛ не підходить. І в сусідньому Ірпені немає хорошої, сучасної арени. Та і в Чернігові, який найближче до Кудрівки з великих міст, теж…»

Кудрівка в минулому сезоні стала четвертою в Чемпіонській групі Першої ліги.

Клуб з Чернігівщини вперше в історії вийшов в УПЛ.

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