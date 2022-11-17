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Президент «Маріуполя»: «Зарплата гравців 10 тисяч гривень, а преміальні відбирають судді»

Ярошенко заявив про упередженість арбітрів Першої ліги
Футбол Перша ліга
17 листопада 22:14
Президент «Маріуполя»: «Зарплата гравців 10 тисяч гривень, а преміальні відбирають судді»
Олександр Ярошенко

Президент «ФСК Маріуполь» Олександр Ярошенко розповів про зарплатню гравців клубу та суддівські «помилки».

– Яка середня зарплата гравців «ФСК Маріуполь»?

– Середня – це десять тисяч гривень. Плюс преміальні, які люди у чорному у нас відбирають. Коли судді так грубо помиляються, я їм говорю: «Зайдіть у роздягальню, подивіться хлопцям у вічі».

– Хоч хтось зайшов?

– Це не ті люди, які заходитимуть. Вони – пристосуванці, які навіть під час війни не змінюються.

– Наскільки я вас зрозумів, у першій лізі добре можуть почуватися лише ті клуби, які можуть платити арбітрам?

– Можу сказати, що всі платять.

– Навіщо платити «Поліссю», якщо у них склад і так на дві голови сильніший за будь-який клуб?

– У третьому турі ми зрівняли рахунок із «Поліссям» – 2:2. Арбітр відразу видалив у нас гравця, у першому таймі пенальті ще було. Можна сказати, що «Полісся» не платило й арбітр просто мав до них симпатію. Як то кажуть: «Не спійманий – не злодій». Але практично у кожній грі відбувається якесь диво. З тим самим «Прикарпаттям» вдома.

Вони не переходили жодного разу нашу половину поля, ми ведемо 1:0. У підсумку ми закінчили гру вдев'ятьох і нам забили з положення поза грою на 95 хвилині. Це нормально? Напевно, арбітри теж не за гроші так судили, а тому, що більше люблять «Прикарпаття».

Нагадаємо, «Полісся» здобуло вольову перемогу і відірвалося від «Карпат» вже на дев'ять очок.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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ФСК Маріуполь

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