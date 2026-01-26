Павло Василенко

Президент Марселя Пабло Лонгорія розкрив несподівану деталь навколо трансферу Мейсона Грінвуда. Перед тим як ухвалити рішення щодо підписання опального англійця, керівник французького клубу… порадився зі своєю матір’ю.

Ім’я Грінвуда тривалий час залишалося токсичним у європейському футболі після звинувачень у спробі зґвалтування, насильницькій поведінці та нападі. Хоча всі обвинувачення були офіційно зняті ще у лютому 2023 року, коли футболіст належав Манчестер Юнайтед, його репутація залишалася серйозною перешкодою для великих клубів.

За словами Лонгорії, він шукав погляд людини, далекої від футбольного бізнесу. Саме тому звернувся до матері, яка багато років працювала в іспанській пенітенціарній системі та має державну нагороду. Вислухавши всі факти справи, вона без вагань порадила підписати гравця.

Президент Марселя наголосив, що клуб ретельно проаналізував усі обставини і не діяв імпульсивно. Окрім спортивного аспекту, трансфер також розглядався як значна ринкова можливість. Лонгорія переконаний, що замовчування подібних тем лише створює табу, тоді як відкритий діалог допомагає ухвалювати зважені рішення.

Нагадаємо, влітку 2024 року Марсель придбав Грінвуда у Манчестер Юнайтед за 26 мільйонів євро. У поточному сезоні англієць уже став одним із ключових гравців команди, забивши 20 голів і віддавши шість асистів у 28 матчах.