Президент Оболоні Слободян пояснив, чому Шищенко залишив клуб
Київська команда залишилася без тренера, який врятував її від вильоту
близько 13 годин тому
Президент київської Оболоні Олександр Слободян відповів на запитання клубної пресслужби про перестановки у тренерському штабі першої команди.
Декілька днів тому до керівництва клубу звернувся головний тренер Сергій Шищенко. Він попросив відпустити його в інший футбольний клуб — можливо, у перспективний проєкт команди Першої ліги — ФК «Буковина». Ми не стали наполягати на відпрацюванні трирічного контракту. Особисто я подякував Сергію Юрійовичу за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Помічник тренера Микола Гібалюк та тренер воротарів Артем Кичак також покинуть наш клуб, - сказав Слободян.
Нагадаємо, Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 місці у Прем'єр-Лізі.