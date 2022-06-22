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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Президент Прімери: «Керівництво ПСЖ тримає всіх за дурнів»

Тебасу не подобається, як поводить себе Аль-Хелаіфі
Футбол Футбол в Європі
16:45
Президент Прімери: «Керівництво ПСЖ тримає всіх за дурнів»

Президент іспанської Приклади Хав'єр Тебас висловив свою думку про керівництво ПСЖ. його цитує ВВС.

«Аль - Хелаіфі – це космічний рівень нахабства. Він нас тримає всіх за дурнів, але сам в свою брехню не вірить. Приходить до редакції газети і розповідає що - то з видом нувориша.

Вони взагалі не знають ніяких меж. Наша команда продовжить боротьбу проти свавілля в світовому футболі ».


Раніше стало відомо, що Зінедін Зідан відмовився від пропозиції очолити ПСЖ.

Петро Приходько
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ПСЖ Хав'єр Тебас

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