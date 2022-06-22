Тебас: «FIFA може проводити ЧС хоч щотижня, але національні ліги цього не допустять»
Президент Прімери: «Керівництво ПСЖ тримає всіх за дурнів»
Тебасу не подобається, як поводить себе Аль-Хелаіфі
16:45
Президент іспанської Приклади Хав'єр Тебас висловив свою думку про керівництво ПСЖ. його цитує ВВС.
«Аль - Хелаіфі – це космічний рівень нахабства. Він нас тримає всіх за дурнів, але сам в свою брехню не вірить. Приходить до редакції газети і розповідає що - то з видом нувориша.
Вони взагалі не знають ніяких меж. Наша команда продовжить боротьбу проти свавілля в світовому футболі ».
Раніше стало відомо, що Зінедін Зідан відмовився від пропозиції очолити ПСЖ.
Коментарі 0