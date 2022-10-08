Президент «Реала» виграв суд у іспанської газети. Він відсудив 1 євро

Виданню довелося вибачатися

Президент «Реала» Флорентіно Перес виграв суд у іспанського видання El Condifencial.

Рік тому газета злила в мережу запис телефонних розмов Переса за 2011/12 роки, в яких він надто критикував гравців і тренерів своєї команди. Зокрема, він називав Кріштіану Роналду ідіотом, Вісенте Дель Боске дурнем, Рауля і Ікера Касільяса аферистами.

У суді порахували, що записи були вирвані з контексту, а їх метою була дискредитація Переса. Втім, видання виправдали, так як не було доказів, що саме El Condifencial і журналісти видання були авторами зливу.

Також не було порушено право Переса на особисте життя, хоча суд заявив, що видання перевищило своє право на інформацію.

У підсумку, суд зобов'язав El Condifencial виплатити Пересу символічну компенсацію в розмірі 1 євро і вибачитись.

Раніше повідомлялося, що «Реал» відмовився від Кіліана Мбаппе.