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Президент «Реала» виграв суд у іспанської газети. Він відсудив 1 євро

Виданню довелося вибачатися
Футбол Прімера
08 жовтня 15:18
Президент «Реала» виграв суд у іспанської газети. Він відсудив 1 євро

Президент «Реала» Флорентіно Перес виграв суд у іспанського видання El Condifencial.

Рік тому газета злила в мережу запис телефонних розмов Переса за 2011/12 роки, в яких він надто критикував гравців і тренерів своєї команди. Зокрема, він називав Кріштіану Роналду ідіотом, Вісенте Дель Боске дурнем, Рауля і Ікера Касільяса аферистами.

У суді порахували, що записи були вирвані з контексту, а їх метою була дискредитація Переса. Втім, видання виправдали, так як не було доказів, що саме El Condifencial і журналісти видання були авторами зливу.

Також не було порушено право Переса на особисте життя, хоча суд заявив, що видання перевищило своє право на інформацію.

У підсумку, суд зобов'язав El Condifencial виплатити Пересу символічну компенсацію в розмірі 1 євро і вибачитись.

Раніше повідомлялося, що «Реал» відмовився від Кіліана Мбаппе.

Андрій Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Флорентіно Перес

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