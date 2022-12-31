Президент RFEF: «Іспанія, Португалія та Україна – сильні кандидати на ЧС-2030»

Луїс Рубіалес / Фото - RFEF

Президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поділився очікуваннями від спільної з Україною та Португалією заявки на проведення чемпіонату світу-2030. Слова функціонера передає прес-служба RFEF.

Ми дотепер єдина спортивна федерація, яка немає фінансової допомоги від Вищої спортивної ради, але ця сума у розмірі 7,5 мільйонів євро дуже нам допомогла б. Ми будемо намагатися підписати угоду.