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Президент RFEF: «Іспанія, Португалія та Україна – сильні кандидати на ЧС-2030»
Рубіалес вважає, що у спільної заявки є великі шанси на перемогу
31 грудня 2022р. 12:46
Луїс Рубіалес / Фото - RFEF
Президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поділився очікуваннями від спільної з Україною та Португалією заявки на проведення чемпіонату світу-2030. Слова функціонера передає прес-служба RFEF.
Ми продовжуємо рухатися вперед з ідеєю проведення чемпіонату світу з футболу. Ми могли б це зробити за кілька місяців, але з тим часом і серйозністю, з якою ми працюємо, ми є сильними кандидатами.
Ми дотепер єдина спортивна федерація, яка немає фінансової допомоги від Вищої спортивної ради, але ця сума у розмірі 7,5 мільйонів євро дуже нам допомогла б. Ми будемо намагатися підписати угоду.
Раніше стало відомо, коли Україна може отримати право проводити чемпіонат світу-2030.
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