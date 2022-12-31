Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняБританська асоціація тенісу допустить росіян та білорусів до Wimbledon та інших престижних турнірів

Президент RFEF: «Іспанія, Португалія та Україна – сильні кандидати на ЧС-2030»

Рубіалес вважає, що у спільної заявки є великі шанси на перемогу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
31 грудня 2022р. 12:46
Президент RFEF: «Іспанія, Португалія та Україна – сильні кандидати на ЧС-2030»
Луїс Рубіалес / Фото - RFEF

Президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поділився очікуваннями від спільної з Україною та Португалією заявки на проведення чемпіонату світу-2030. Слова функціонера передає прес-служба RFEF.

Ми продовжуємо рухатися вперед з ідеєю проведення чемпіонату світу з футболу. Ми могли б це зробити за кілька місяців, але з тим часом і серйозністю, з якою ми працюємо, ми є сильними кандидатами.

Ми дотепер єдина спортивна федерація, яка немає фінансової допомоги від Вищої спортивної ради, але ця сума у розмірі 7,5 мільйонів євро дуже нам допомогла б. Ми будемо намагатися підписати угоду.

Раніше стало відомо, коли Україна може отримати право проводити чемпіонат світу-2030.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

FIFA УАФ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Монзуль повідомила, що іноземні арбітри здивовані умовами проведення чемпіонату України
Монзуль повідомила, що іноземні арбітри здивовані умовами проведення чемпіонату України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 березня 22:09
FIFA розщедрилася. Клуби зароблять 355 мільйонів євро за те, що відпустять своїх гравців на ЧС
FIFA розщедрилася. Клуби зароблять 355 мільйонів євро за те, що відпустять своїх гравців на ЧС
Футбол Чемпіонат світу з футболу
28 березня 10:19
Джерело: Ребров на 99,9% керуватиме збірною України у матчах з Мальтою та Північною Македонією
Інсайд Джерело: Ребров на 99,9% керуватиме збірною України у матчах з Мальтою та Північною Македонією
Футбол Збірна України
28 березня 09:41
Ніяку країну не нагадує? УАФ подала в суд на журналістів за «фейки про Павелка»
Ніяку країну не нагадує? УАФ подала в суд на журналістів за «фейки про Павелка»
Футбол Збірна України
27 березня 19:22
2
Як збірна України на «Вемблі» готувалася до матчу з Англією
Як збірна України на «Вемблі» готувалася до матчу з Англією
Футбол Збірна України
26 березня 10:52
Заповнили б менший стадіон. Відомо, скільки вболівальників підтримають Україну на «Вемблі»
Заповнили б менший стадіон. Відомо, скільки вболівальників підтримають Україну на «Вемблі»
Футбол Збірна України
26 березня 10:09

Новини: Футбол

«Шальке» намагається домовитися з Раулем
«Шальке» намагається домовитися з Раулем
Бундесліга
18:40
Азар – найбільш високооплачуваний гравець Ла Ліги
Азар – найбільш високооплачуваний гравець Ла Ліги
Прімера
18:18
Ібрагімович уникнув серйозної травми
Ібрагімович уникнув серйозної травми
Серія А
17:47
МЮ продовжить контракт з гравцем збірної Англії
МЮ продовжить контракт з гравцем збірної Англії
Англійська Прем'єр-ліга
17:28
Конте зробить паузу в кар'єрі, як мінімум, на рік
Конте зробить паузу в кар'єрі, як мінімум, на рік
Англійська Прем'єр-ліга
17:10
«Шахтар» зіграє проти «Львова» дві гри поспіль
«Шахтар» зіграє проти «Львова» дві гри поспіль
Українська Прем'єр-ліга
16:50
В «Барселоні» повідомили, що повернення Мессі пріоритет для клубу
В «Барселоні» повідомили, що повернення Мессі пріоритет для клубу
Прімера
16:28
Артета в четвертий раз за сезон визнав кращим тренером місяці
Артета в четвертий раз за сезон визнав кращим тренером місяці
Англійська Прем'єр-ліга
16:10
Сака став найкращим гравцем АПЛ в березні
Сака став найкращим гравцем АПЛ в березні
Англійська Прем'єр-ліга
15:38
Всі новини

Популярні новини

У команді Усика заявили, що шлях до абсолютного чемпіонства для Ф’юрі тепер прокладений через жіночий бокс
У команді Усика заявили, що шлях до абсолютного чемпіонства для Ф’юрі тепер прокладений через жіночий бокс
Бокс Професійний бокс
25 березня 11:40
1
Джошуа назвав трьох кращих суперважковаговиків сучасності
Джошуа назвав трьох кращих суперважковаговиків сучасності
Бокс Професійний бокс
26 березня 14:59
2
WBC оновила рейтинг важковаговиків. Уайлдер – 1-й, Джошуа лише 5-й
WBC оновила рейтинг важковаговиків. Уайлдер – 1-й, Джошуа лише 5-й
Бокс Професійний бокс
27 березня 19:55
11
Екс-чемпіон світу назвав ганьбою зрив поєдинку між Усиком та Ф'юрі
Екс-чемпіон світу назвав ганьбою зрив поєдинку між Усиком та Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 березня 10:00
4
В WBC назвали ім'я наступного суперника Ф'юрі
В WBC назвали ім'я наступного суперника Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
29 березня 15:37
2
МОК перервав естонську біатлоністку, коли вона заявила, що комітет «пропихує» росію на Олімпіаду
Тема дня МОК перервав естонську біатлоністку, коли вона заявила, що комітет «пропихує» росію на Олімпіаду
Olympics
30 березня 14:52
26
Всі новини