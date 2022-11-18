Усик: «Херсон – це Україна. Крим – це Україна. Слава ЗСУ»
Президент російської ФНЛ: «Ліцензування кримських клубів почнеться в лютому»
А херсонські клуби встигли «проліцензувати»?
Президент російської Футбольної національної ліги Наіль Ізмайлов розповів про плани інтеграції клубів з окупованого Криму.
«Зараз йде процедура отримання документів від Кримського футбольного союзу по самій федерації, по клубам, статусу гравців, категоріям тренерів, інфраструктурі, юридично-правовій формі, фінансування і так далі. Це все необхідно для проходження процедури ліцензування, яка почнеться в лютому 2023 року.
Якщо з кримських клубів її хтось пройде, то далі вже будемо думати, куди і як їх інтегрувати. Зрозуміло, що логічним буде почати з Другої ліги, та й бюджети у цих клубів відповідають бюджетам саме цього турніру.
Можливі санкції? Ми не спалюємо мости. Ми зараз в тісному спілкуванні з кримськими клубами і готуємо їх до процедури ліцензування. Свою реакцію ФІФА і УЄФА дали, ми і РФС з ними спілкуємося. Діалог є, а до чого він приведе, будемо дивитися».
Раніше відомий український боксер Олександр Усик заявив, що Крим – це Україна.
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