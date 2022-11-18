Президент російської ФНЛ: «Ліцензування кримських клубів почнеться в лютому»

Президент російської Футбольної національної ліги Наіль Ізмайлов розповів про плани інтеграції клубів з окупованого Криму.

Якщо з кримських клубів її хтось пройде, то далі вже будемо думати, куди і як їх інтегрувати. Зрозуміло, що логічним буде почати з Другої ліги, та й бюджети у цих клубів відповідають бюджетам саме цього турніру.

Можливі санкції? Ми не спалюємо мости. Ми зараз в тісному спілкуванні з кримськими клубами і готуємо їх до процедури ліцензування. Свою реакцію ФІФА і УЄФА дали, ми і РФС з ними спілкуємося. Діалог є, а до чого він приведе, будемо дивитися».