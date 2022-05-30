Президент «Валенсії» звільнений зі скандалом

Сінгапурський функціонер наговорив зайвого

Аніл Мурті / Фото - ФК Валенсія

Президент «Валенсії» Аніл Мурті покинув свою посаду. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Рада директорів заявила, що відмежовується від позиції сінгапурця. Його висловлювання названі «приватною думкою».

Раніше іспанська преса розповсюдила аудіозаписи слів Мурті. На них він виступив із різкою критикою на адресу президента клубу, міста і футболістів команди.

Раніше повідомлялося, що 36-річний Лука Модріч продовжив контракт з «Реалом».