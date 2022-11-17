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Президент «Вереса»: «Майже ніхто не вірив, що нам удасться добудувати стадіон»

Надєїн розкрив деталі реконструкції арени «Авангард» у Рівному
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 листопада 01:53
Президент «Вереса»: «Майже ніхто не вірив, що нам удасться добудувати стадіон»
Іван Надєїн / Фото - НК Верес

Президент «Вереса» Іван Надєїн розповів у своєму Facebook про деталі проведеної реконструкції на стадіоні «Авангард» у Рівному.

Під час війни добудували стадіон у Рівному. Щонайменше тричі цей проєкт був під загрозою заморозки на довгі роки. Останній раз - після 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна. Майже ніхто не вірив, що нам вдасться це зробити. Але сама ідея - повернення великого футболу і великого спорту у Рівне - об‘єднала всю нашу команду. Дякуємо ЗСУ, що даєте можливість жити вільним життям!

Основна подяка будівельникам і особливо керівнику генерального підрядника - Фалко Юрію Володимировичу: наради на 5.30 ранку протягом останніх 4 місяців, повна самовідданість і самопожертва для того, щоб встигнути вчасно. Він знає кожну деталь, кожну шпаринку, кожний атом цього стадіону. Без грошей - гроші збирали всім місцевим бізнесом, багато чого вдалось виконати в борг і саме його можливість домовлятися з субпідрядниками дала можливість всім нам отримати на футбольній мапі України - прекрасний червоно-чорний стадіон!

Дякую за постійну підтримку з першого дня будівництва на всіх рівнях від президента УАФ Андрія Павелка, а також публічна заява яка дала всім впевненості у квітні цього року - добудуйте стадіон до необхідного рівня і зможете проводити ігри УПЛ.

Все що могли дати і все що треба на цьому етапі від голови Рівненської ОДА Віталія Коваля стадіон завжди отримує в режимі 24/7. Дякую за підтримку депутатського корпусу Рівненська міська рада та міському голові Олександру Третяку

Дмитро Поворознюк, дякую за безмежний потік ідей та натхнення для всього нашого клубу, без тебе цей стадіон виглядав би по-іншому!Кожному працівнику та всім партнерам Народний Клуб «Верес» Рівне ми творимо історію! Було безліч причин, чому стадіон «Авангард» не потрібно добудувати у 2022 році, і було три причини, щоб зробити це.

Перша - це раціональна причина, нам залишалось декілька кроків, не зроби які, це міг би стати черговий довгобуд який би з часом руйнуючись все більше був би далі від закінчення будівництва. Друга причина - майбутнє клубу. Зрозуміло, що без стадіону усі розмови про розвиток і стратегію - фантазії і повітряні замки.

Третя причина - наші вболівальники, яким ми сильно заборгували. Вони заслужили вболівати за улюблену команду у рідному місті. Наші захисники та український народ. За останні 7 місяців ми довели: нас не зламати. Українці здатні боротися і жити попри все. З‘явився драйв і бажання отримати багато перемог на різних фронтах.

Дякую усім, хто разом пройшов цей шлях разом! Нам потрібно допомогти вигнати ворогів з нашої землі, відкрити двері стадіону для всіх вболівальників і вивести «Верес» у єврокубки. Неможливо? Колись я це чув, коли говорив про відкриття «Авангарду» у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що «Верес» попросив «Динамо» провести домашній матч у Києві.

Сергій Стаднюк
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Іван Надеін Верес

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