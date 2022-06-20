Президент «Вереса» пообіцяв переглянути контракти в бік збільшення після війни

Тренер команди розповів про ситуацію в клубі

Іван Надєїн / Фото - Динамо Київ від Шурика

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт в ефірі Футбол NEWS повідомив, що команда продовжить існування. Більш того, президент клубу Іван Надєїн пообіцяв «переглянути контракти в бік збільшення».

#QUOTEУ нас у 13 футболістів закінчуються контракти. З більшістю ми вже домовилися, але ще не поставили підписи. Тож зміни будуть, але не можу сказати, що кардинальні. Хочеться підсилення, але все не так просто, адже зараз дуже важко вести перемовини.

Зараз такий період, що навіть не вистачає футболістів, тому що фінансові можливості у нас будуть невеликі. Але сподіваємось, що ми укомплектуємося і будемо ставити завдання виступити краще, ніж у минулому чемпіонаті.

Команда однозначно буде жити. Звичайно, за воєнного стану фінансові можливості не будуть такими, як би хотілося нам. Але, дай Боже, тільки вийдемо з воєнного стану, президент сказав, що контракти будуть переглянуті в бік збільшення.

Тому дай Боже, щоб ми закінчили цю війну перемогою. Повірте, «Верес» буде жити, процвітати, і я сподіваюся, що ми побудуємо таку команду, яка повинна тішити своїх прихильників

Раніше Надєїн розповів, коли клуб почне платити за контрактами.