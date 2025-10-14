Якщо ви уважно слідкуєте за подкастами Денис Бойко на YouTube, то вже могли помітити зміну фону на помаранчевий. Це означає початок офіційної співпраці каналу «Денис Бойко» та GGBET — новий етап розвитку для обох партнерів.

Мета нашого партнерства — підтримати якісні незалежні проєкти, що розвивають український спорт не лише на полі, а й у медіа. Авторський канал «Денис Бойко» є місцем чесних розмов, де спортсмени діляться історіями, які рідко почуєш. На подкастах каналу панує атмосфера роздягальні — як відвертий діалог після матчу.

У гостях ведучого-ексголкіпера національної збірної вже побували зірки українського футболу: Андрій Ярмоленко, Євген Селезньов, Артем Шабанов та інші. На черзі — Крістіан Біловар, представник нового покоління українських футболістів, який розкриє своє бачення гри.

Для GGBET це партнерство — не просто колаборація. Ми прагнемо розвивати формати, що роблять український спорт ближчим до вболівальників, відкривати нові імена й підтримувати авторів, які формують культурний код українського спорту.

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.