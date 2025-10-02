Сьогодні о 19:45 київське «Динамо» відправляється в нову єврокубкову подорож разом із титульним партнером GGBET. На старті групового етапу Ліги конференцій у Любліні на «біло-синіх» чекає англійський «Крістал Пелес» — суперник із АПЛ, який довів, що може створювати проблеми навіть таким грандам, як «Ліверпуль».

Що очікувати? «Орли» роблять ставку на атлетизм, швидкі фланги й жорстку дисципліну. Більш того, для англійського клубу це — дебют в єврокубках, який точно захочеться розпочати з перемоги. «Динамо» ж має набагато більший досвід у єврокубках, який може зіграти киянам на руку.

GGBET дає таку лінію на матч:

перемога «Динамо» – 5.22

перемога «Крістал Пелес» – 1.60

нічия – 4.12

тотал менше 2.5 – 2.03

Стартові тури –– завжди непередбачувані, адже тут можна очікувати як гольової феєрії, так і обережної розвідки. Наші експерти більше схиляються до другого сценарію, тому, доволі логічним виглядає варіант «тотал менше 2.5». До того ж, кияни номінально грають вдома, і підтримка трибун у Польщі може додати команді драйву.

У груповому етапі Ліги конференцій на полі буде лише 11 гравців «Динамо», але за межами стадіону –– з ними уся країна й титульний партнер GGBET, з яким команда Шовковського розпочинає нову еру. Тримай свою лінію з GGBET та вболівай за ФК «Динамо» Київ!

Коефіцієнти взяти з сайту GGBET.UA станом на 30.09.2025, 17.36 та можуть змінюватися.

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.