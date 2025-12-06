Сергій Разумовський

У 15-му турі української Прем'єр-ліги Динамо номінально на виїзді здолало Кудрівку.

Кияни дуже потужно розпочало матч на Оболонь-Арені та повністю контролювало хід гри в першому таймі. Уже на 11-й хвилині кияни вийшли вперед завдяки точному удару Олександра Піхальонка, після чого продовжили тиснути на ворота господарів, створюючи ще кілька перспективних моментів. На 38-й хвилині перевага в класі знову дала про себе знати – Матвій Пономаренко подвоїв рахунок, зробивши становище новачка УПЛ ще складнішим. Кудрівка за перші 45 хвилин фактично нічого не створила біля воріт Нещерета, окрім одного епізоду з ударом вище воріт.

Після перерви картина гри змінилася: Динамо збавило темп, дозволивши господарям набагато частіше виходити в небезпечні контратаки. Це призвело до голу Нагнойного на 66-й хвилині, який скоротив відставання Кудрівки й повернув інтригу в матч. Новачок УПЛ виграв другий тайм за рахунком і виглядав значно впевненіше, ніж до перерви. При цьому підопічні Ігоря Костюка могли знімати питання щодо переможця раніше, але два забиті м’ячі гостей були скасовані через офсайд, тож підсумковий результат – 2:1 на користь столичного клубу. В. о. головного тренера киян здобув першу перемогу на своїй посаді.

Динамо набрало 23 очки і обійшло Зорю за додатковими показниками у боротьбі за п’яте місце. Відставання від лідерів ЛНЗ і Шахтаря складає дев’ять балів. Кудрівка (14) – 12-та.

УПЛ, 15-й тур

Кудрівка – Динамо 1:2

Голи: Нагнойний, 66 – Піхальонок, 11, Пономаренко, 38

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук, Думанюк (Матвєєв, 46), Нагнойний, Сторчоус (Світюха, 68), Козак (Рогозинський, 25), Овусу (Демченко, 77), Морозко (Коркішко, 68)

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Тіаре, Захарченко, Караваєв - Яцик, Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 77), Редушко (Кабаєв, 63), Пономаренко (Герреро, 63), Волошин

Попередження: Мамросенко, Рогозинський, Сердюк – Вівчаренко, Тіаре

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Кудрівка –Динамо.