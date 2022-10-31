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Прокуратура попросила суд застосувати щодо генсека УАФ запобіжний захід «утримання під вартою»

Слухання справи перенесено на 1 листопада
Футбол Збірна України
31 жовтня 20:59
Прокуратура попросила суд застосувати щодо генсека УАФ запобіжний захід «утримання під вартою»
Фото - FootballHub

Розпочався розгляд клопотання Генеральної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому. 31 жовтня слухання справи почав Голосіївський районний суд Києва.

Сторона обвинувачення просить суд обрати для функціонера «утримання під вартою». Але по суті розглянути клопотання не вдалося.

Справа в тому, що під час засідання у приміщенні зникло світло. А процес передбачає фіксацію технічними засобами. Суддя Катерина Плахотнюк перенесла слухання на 9:30 1 листопада.

Раніше повідомлялося, що судове провадження готується також і проти президента УАФ Андрія Павелка.

Джерело: FootballHub Сергій Стаднюк
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