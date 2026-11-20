Просто катастрофа для Баварії. Мюнхенці втратили очки, Кейна та Олісе
Мюнхенці без двох лідерів не зуміли переграти Кельн
Баварія зіграла внічию з Кельном у матчі 10-го туру Бундесліги – 1:1. Поєдинок на «Альянц Арені» ускладнили травми Гаррі Кейна та Майкла Олісе: обидва футболісти залишили поле ще до завершення матчу.
Гості вийшли вперед на 12-й хвилині завдяки голу Майкі Мура. Баварія відігралася на 37-й хвилині – Натаніель Браун зрівняв рахунок.
Кейн отримав удар по лівому гомілкостопу в зіткненні із захисником Жоелем Шмідом на 15-й хвилині. Англійський нападник спробував продовжити гру, однак за п’ять хвилин попросив заміну. Його місце посів Том Бішоф.
Наприкінці першого тайму ушкодження зазнав і Олісе. Французький вінгер постраждав після жорсткого зіткнення з Томом Крауссом, але дограв до перерви. На другий тайм він уже не вийшов – замість нього на поле з’явився Тім Біндер. Пізніше Олісе залишив стадіон на милицях.
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Кадрові втрати стали серйозним ударом для команди Венсана Компані напередодні виїзного матчу Ліги чемпіонів проти Лілля, який запланований на 25 листопада. У лазареті Баварії вже перебувають Мануель Ноєр, Альфонсо Девіс, Серж Гнабрі, Луїс Діас та Ісмаель Сайбарі.
Після нічиєї мюнхенці мають 22 очки в десяти матчах і залишаються єдиною командою серед представників п’яти провідних європейських ліг, яка ще не програвала цього сезону. Водночас втрата очок дає шанс дортмундській Боруссії, у якої 21 бал після дев’яти ігор, очолити таблицю одноосібно після свого матчу туру.
Кельн із десятьма очками перебуває в нижній частині турнірної таблиці, неподалік від зони перехідних матчів.
Бундесліга, десятий тур
Баварія – Кельн 1:1
Голи: Браун, 37 – Мур, 12
Баварія: Урбіг, Лаймер (Мусіала, 70), Упамекано (Мін-дже, 71), Та, Станішич, Кімміх, Павлович (Коджо-Евора, 87), Олісе (Біндер, 46), Карл, Браун, Кейн (Бішоф, 20)
Кельн: Швебе, Шмід, Сімпсон-П'юсі, Лочошвілі, Себулонсен (Хескі, 86), Окон-Енгстлер (Тільманн, 77), Краусс, Мур (Бюльтер, 90), Соса, Майна (Йоуганнессон, 77), Ель-Мала (Кастро-Монтес, 86)
Попередження: Упамекано – Окон-Енгстлер, Ель-Мала
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