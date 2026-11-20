Сергій Разумовський

Баварія зіграла внічию з Кельном у матчі 10-го туру Бундесліги – 1:1. Поєдинок на «Альянц Арені» ускладнили травми Гаррі Кейна та Майкла Олісе: обидва футболісти залишили поле ще до завершення матчу.

Гості вийшли вперед на 12-й хвилині завдяки голу Майкі Мура. Баварія відігралася на 37-й хвилині – Натаніель Браун зрівняв рахунок.

Кейн отримав удар по лівому гомілкостопу в зіткненні із захисником Жоелем Шмідом на 15-й хвилині. Англійський нападник спробував продовжити гру, однак за п’ять хвилин попросив заміну. Його місце посів Том Бішоф.

Наприкінці першого тайму ушкодження зазнав і Олісе. Французький вінгер постраждав після жорсткого зіткнення з Томом Крауссом, але дограв до перерви. На другий тайм він уже не вийшов – замість нього на поле з’явився Тім Біндер. Пізніше Олісе залишив стадіон на милицях.