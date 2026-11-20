Павло Василенко

Манчестер Юнайтед покарав чотирьох уболівальників, які кинули тенісні м'ячі на поле «Олд Траффорд» під час листопадового матчу Ліги чемпіонів проти Роми (3:2). Фанати таким чином висловлювали протест проти власників клубу.

За інформацією The Athletic, щонайменше один із покараних отримав трирічну заборону на відвідування стадіону. Дисциплінарний кодекс МЮ відносить кидання предметів на поле до порушень «четвертого рівня», за які передбачене саме таке покарання.