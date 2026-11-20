Протест проти Глейзерів завершився санкціями. Манчестер Юнайтед покарав власних уболівальників
Від протесту до трирічної заборони
Манчестер Юнайтед покарав чотирьох уболівальників, які кинули тенісні м'ячі на поле «Олд Траффорд» під час листопадового матчу Ліги чемпіонів проти Роми (3:2). Фанати таким чином висловлювали протест проти власників клубу.
За інформацією The Athletic, щонайменше один із покараних отримав трирічну заборону на відвідування стадіону. Дисциплінарний кодекс МЮ відносить кидання предметів на поле до порушень «четвертого рівня», за які передбачене саме таке покарання.
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У клубі наголошують, що подібні дії є абсолютно неприйнятними та порушують правила безпеки. Кидання предметів створює ризик для здоров'я футболістів, адже вони можуть послизнутися, спіткнутися або постраждати від небезпечніших речей.
Інцидент стався 3 листопада приблизно на 20-й хвилині зустрічі. Уболівальники з трибуни «Стретфорд Енд» закидали газон десятками тенісних м'ячів, протестуючи проти родини Глейзерів. Гру ненадовго зупинили, а футболісти обох команд допомагали прибирати поле. Перед початком матчу фанати також запустили в сектор сотні зелених і золотих кульок – кольорів протесту проти керівництва клубу. Поліція Великого Манчестера підтвердила арешт трьох осіб за кидання предметів на поле.
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