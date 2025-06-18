Сергій Стаднюк

У третьому турі групового етапу Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України поступилася одноліткам із Нідерландів.

Перший тайм залишився за нідерландцями. Хоча активно розпочали «синьо-жовті». Волошин пробив просто у голкіпера, вийшовши майже віч-на-віч.

Просто тероризував українців Мангуф. Команда Мельгоси грала відчайдушно. Очеретько, Вівчаренко блокували небезпечні удари суперника. Проте долю 45-хвилинки вирішила жахлива помилка Батагова. Після подарунку від захисника Трабзонспора Валенте ударом у порожні ворота відкрив рахунок.

Другий тайм активніше почали «синьо-жовті» двічі гравці команди зовсім трохи не наздогнали м’яч, ще раз не вдалося пробити просто перед воротами. Й нідерландці за це покарали. Ван Берген вибіг на побачення і перекинув Нещерета.

Після цього третій м'яч опинився у воротах українців. Але було зафіксовано фол в атаці. Українці відверто попливли. Нещерету довелося здійснити суперсейв.

Регеер отримав пряму червону картку за жорсткий удар ногою в Яцика. Однак «синьо-жовтим» не вдалося скористатися своїми моментами.

У Паралельному матчі Данія зіграла внічию з Фінляндією. А отже, молодіжна збірна Нідерландів набрала чотири очки у групі D та, посівши друге місце, вийшла до чвертьфіналу Євро-2025. Далі також іде Данія (7), Україна (3) – третя, Фінляндія (2) – остання.

Євро-2025 (U-21). Група D, третій тур

Нідерланди – Україна 2:0

Голи: Валенте, 34, ван Берген, 57

Україна: Нещерет, Крупський (Козік, 74), Батагов, Михавко, Вівчаренко, Ярмолюк, Рубчинський (Царенко, 65), Очеретько (Яцик, 74), Брагару, Волошин (Квасниця, 81), Ванат (В’юнник, 65).

Вилучення: Регеер, 81

Данія – Фінляндія 2:2

Голи: Гардер, 10, 68 – Скюття, 73, Кескінен, 82