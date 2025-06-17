Пройшло жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Результати жеребкування Q1 Ліги чемпіонів
34 хвилини тому
У Швейцарії пройшло перше жеребкування сезону 2025/26 у Лізі чемпіонів УЄФА, де були визначені пари стартового раунду кваліфікації до турніру.
Від УПЛ у цьому турнірі зіграє тільки Динамо, однак кияни розпочнуть свій шлях з другого раунду відбору, жеребкування якого відбудеться вже 18 червня.
Відзначимо, що команда Олександра Шовковського входить до числа сіяних і може зустрітися з одним із учасників першого раунду.
Результати жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)
КуПС (Фінляндія) – Мілсамі (Молдова)
Нью-Сейнтс (Уельс) – Шкендія (Північна Македонія)
Іберія 1999 (Грузія) – Мальме (Швеція)
Левадія (Естонія) – РФШ (Латвія)
Дріта (Косово) – Діфферданж (Люксембург)
Вікінгур (Фарерські острови) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Егнатія (Албанія) – Брейдаблік (Ісландія)
Шелбурн (Ірландія) – Лінфілд (Північна Ірландія)
ФКСБ Стяуа (Румунія) – Інтер Ескальдес (Андорра)
Віртус (Сан-Марино) – Зрінськи (Боснія і Герцеговина)
Олімпія Любляна (Словенія) – Кайрат (Казахстан)
Ноа (Вірменія) – Будучност Подгориця (Чорногорія)
Лудогорець (Болгарія) – динамо мінськ (білорусь)
Поєдинки першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 8/9 та 15/16 липня відповідно. Зустрічі другого раунду, де в гру вступить Динамо, відбудуться 22/23 та 29/30 липня.
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