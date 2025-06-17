Павло Василенко

У Швейцарії пройшло перше жеребкування сезону 2025/26 у Лізі чемпіонів УЄФА, де були визначені пари стартового раунду кваліфікації до турніру.

Від УПЛ у цьому турнірі зіграє тільки Динамо, однак кияни розпочнуть свій шлях з другого раунду відбору, жеребкування якого відбудеться вже 18 червня.

Відзначимо, що команда Олександра Шовковського входить до числа сіяних і може зустрітися з одним із учасників першого раунду.

Результати жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)

КуПС (Фінляндія) – Мілсамі (Молдова)

Нью-Сейнтс (Уельс) – Шкендія (Північна Македонія)

Іберія 1999 (Грузія) – Мальме (Швеція)

Левадія (Естонія) – РФШ (Латвія)

Дріта (Косово) – Діфферданж (Люксембург)

Вікінгур (Фарерські острови) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Егнатія (Албанія) – Брейдаблік (Ісландія)

Шелбурн (Ірландія) – Лінфілд (Північна Ірландія)

ФКСБ Стяуа (Румунія) – Інтер Ескальдес (Андорра)

Віртус (Сан-Марино) – Зрінськи (Боснія і Герцеговина)

Олімпія Любляна (Словенія) – Кайрат (Казахстан)

Ноа (Вірменія) – Будучност Подгориця (Чорногорія)

Лудогорець (Болгарія) – динамо мінськ (білорусь)

Поєдинки першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 8/9 та 15/16 липня відповідно. Зустрічі другого раунду, де в гру вступить Динамо, відбудуться 22/23 та 29/30 липня.