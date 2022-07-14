«При всій вашій підтримці, у мене не вийшло». Ярмоленко звернувся до фанатів «Вест Гема»

Українець покинув лондонський клуб

Новоспечений вінгер « Аль-Айна » Андрій Ярмоленко в своєму Twitter звернувся до фанатів « Вест Хема » на прощання.

« Благодарю всіх фанів і представників « Вест Хема ». При всій вашій підтримці протягом всього часу, у мене не вийшло. Але було багато щасливих і приємних моментів, за які я вдячний всім, хто був зі мною і підтримував мене. Спасибі всім, ваш Ярмо ».

Ярмоленко пішов з « Вест Хема » в червні в якості вільного агента. Українець провів в « Вест Хемі » 4 сезони. У 83 матчах забив 12 м'ячів і зробив 7 гольових передач.

раніше Ярмоленко прокоментував свій перехід в « Аль-Айн ».