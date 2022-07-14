Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняОфіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Зараз в ефірі
13:30
Телемагазин
13:00
Всесвітні ігри 2022. День 6. Кікбоксинг. Прем’єра

«При всій вашій підтримці, у мене не вийшло». Ярмоленко звернувся до фанатів «Вест Гема»

Українець покинув лондонський клуб
Футбол Українські легіонери
11:08
«При всій вашій підтримці, у мене не вийшло». Ярмоленко звернувся до фанатів «Вест Гема»

Новоспечений вінгер « Аль-Айна » Андрій Ярмоленко в своєму Twitter звернувся до фанатів « Вест Хема » на прощання.

« Благодарю всіх фанів і представників « Вест Хема ». При всій вашій підтримці протягом всього часу, у мене не вийшло.

Але було багато щасливих і приємних моментів, за які я вдячний всім, хто був зі мною і підтримував мене. Спасибі всім, ваш Ярмо ».


Ярмоленко пішов з « Вест Хема » в червні в якості вільного агента. Українець провів в « Вест Хемі » 4 сезони. У 83 матчах забив 12 м'ячів і зробив 7 гольових передач.

раніше Ярмоленко прокоментував свій перехід в « Аль-Айн ».

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Ярмоленко Аль-Айн Вест Хем

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Вест Гем» – Ярмоленку: «Ніколи не забудемо твій гол у ворота «Севільї»
«Вест Гем» – Ярмоленку: «Ніколи не забудемо твій гол у ворота «Севільї»
Футбол Українські легіонери
08:44
Ярмоленко: «Дякую Реброву за довіру до моїх навичок»
Ярмоленко: «Дякую Реброву за довіру до моїх навичок»
Футбол Українські легіонери
08:25
Ярмоленко – про «Аль-Айн»: «Обіцяю битися за футболку великого клубу»
Ярмоленко – про «Аль-Айн»: «Обіцяю битися за футболку великого клубу»
Футбол Українські легіонери
13 липня 11:25
Офіційно. Ярмоленко перейшов до «Аль-Айну» Реброва
Тема дня
Офіційно. Ярмоленко перейшов до «Аль-Айну» Реброва
Футбол Українські легіонери
13 липня 10:41
Чутки про перехід Ярмоленко до «Динамо» перебільшені. Він ближчий до ОАЕ
Чутки про перехід Ярмоленко до «Динамо» перебільшені. Він ближчий до ОАЕ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11 липня 20:26
Названа незвичайна умова контракту, запропонованого Суркісом Ярмоленку
Названа незвичайна умова контракту, запропонованого Суркісом Ярмоленку
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11 липня 20:01

Новини: Футбол

Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»
Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»
Українська Прем'єр-ліга
13:35
«Барселона», яка хотіла позбутися від Дембеле, продовжила з ним контракт
«Барселона», яка хотіла позбутися від Дембеле, продовжила з ним контракт
Прімера
13:05
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Українська Прем'єр-ліга
12:38
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Українська Прем'єр-ліга
12:31
«Арсенал» знову відновив інтерес до Матвієнка
«Арсенал» знову відновив інтерес до Матвієнка
Українська Прем'єр-ліга
11:46
«При всій вашій підтримці, у мене не вийшло». Ярмоленко звернувся до фанатів «Вест Гема»
«При всій вашій підтримці, у мене не вийшло». Ярмоленко звернувся до фанатів «Вест Гема»
Українські легіонери
11:08
Офіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Тема дня Офіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
10:21
Неймар не збирається залишати ПСЖ
Неймар не збирається залишати ПСЖ
Ліга 1
09:43
«Феєноорд» не цікавиться Матвієнком
«Феєноорд» не цікавиться Матвієнком
Українська Прем'єр-ліга
09:06
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
Всі новини