Сергій Стаднюк

ПСЖ та Реал Мадрид у середу, 9 липня, зіграють у центральному матчі півфіналу Клубного чемпіонату світу. Афіша, яка за статусом і якістю легко могла б прикрасити фінал. Лондонський Челсі вже очікує свого суперника у вирішальному матчі, але саме ця пара обіцяє стати головною подією турніру.

Парижани пройшли до півфіналу з певними труднощами. На груповому етапі вони впевнено переграли мадридський Атлетико (4:0) і Сіетл Саундерс (2:0), але несподівано поступилися Ботафого (0:1). У плейоф ПСЖ розгромив Інтер Маямі (4:0) і здолав Баварію (2:0), незважаючи на напружену кінцівку і два вилучення. Через них, до речі, з «вершковими» команді Луїса Енріке не допоможуть Ернандес і Пачо.

Реал же поки що непереможний. Після нічиєї з Аль-Хілялем (1:1) команда виграла чотири матчі поспіль, у тому числі проти Ювентуса та Боруссії.

Історія особистих зустрічей також обіцяє інтригу: в 15 матчах Реал здобув 7 перемог, ПСЖ — 5, ще тричі була нічия. В єврокубкових плейоф обидві команди двічі проходили одна одну. Настав час дізнатися, хто цього разу виявиться сильнішим. Може, нарешті побачимо українця Андрія Луніна?